Тройка лидеров за год не изменилась.

Тройка лидеров за год не изменилась.В первом полугодии на первичном рынке Москвы было реализовано 31 тыс. квартир и апартаментов общей площадью более 1,5 млн кв. м. За год продажи в столичных проектах сократились на 12%, а реализованная площадь – на 23%.Около 22 тыс. сделок, или 70% от всех продаж, пришлось на проекты десяти застройщиков. Тройка лидеров за год не изменилась. В условиях экономической неопределенности покупатели отдают предпочтение крупным компаниям, давно работающим на рынке, чтобы минимизировать риск недостроя.Группа «ПИК» сохранила первое место, реализовав с начала года 585 тыс. «квадратов». В жилых комплексах застройщика в старых границах Москвы было куплено 13,3 тыс. объектов на сумму почти 158 млрд рублей. Одним из самых успешных проектов стал ЖК «» на юго-востоке города.Занимающий второе место «Донстрой» реализовал 134 тыс. кв. м жилья, совершив 1,9 тыс. продаж на сумму 56,4 млрд рублей. Проект «» на западе города возглавил рейтинг самых продаваемых новостроек класса «бизнес».В жилых комплексах компании MR Group, оставшейся на третьем месте, реализовано почти 72 тыс. «квадратов». Всего было совершено 1,3 тыс. продаж, выручка от которых составила 28,8 млрд рублей. Ряд новостроек девелопера попали в рейтинги самых популярных проектов класса «бизнес» и «премиум»: , City Bay, Hide и другие.а