Сергей Собянин осмотрел новый детский сад, парк и дом по программе реновации в районе Филевский Парк.

Сергей Собянин осмотрел новый детский сад, парк и дом по программе реновации в районе Филевский Парк.Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает лично проверять процесс благоустройства районов российской столицы. Во время посещения территорий глава города встречается и общается с местными жителями, чтобы власти могли оперативно реагировать на жалобы и предложения граждан.В четверг, 28 июля, политик посетил район Филевский Парк, который был возведен на месте бывшей промышленной зоны. Глава столичного региона осмотрел новый детский сад, парк "Фили" и дом, построенный по программе реновации. Благоустройство района активно продолжается. Мэр города обратил внимание, что в данном районе сосредоточено много очень интересных проектов."Мы уже давно поставили себе задачу по комплексному обустройству промышленных территорий, они были заброшены, в очень плохом состоянии. Сейчас вместо них появляются такие классные районы", – отметил Сергей Собянин.Он также подчеркнул, что на территории района в этом году будет построен качественный детский парк. Также здесь, по словам мэра Москвы, реализуется ряд транспортных проектов. В частности, в створе МЦД-1 строится скоростная магистраль, которая станет северным дублером Кутузовского проспекта."Филевская линия была реконструирована полностью, запустили новые поезда. Старая линия была практически аварийной, мы заново ее сделали. Открыли движение по МЦД-1", – рассказал Сергей Собянин.Строительство нового космического центра обеспечит жителей района рабочими местами, уверен политик. Кроме того, по его словам, активно развивающиеся районы планируется связать новыми мостами через Москву-реку.В районе Филевский Парк уже появился новый детский сад. Он вошел в состав жилого комплекса в Береговом проезде. Трехэтажное здание площадью 1,7 тысячи квадратных метров способно принять 300 детей. Оно возведено в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.Благоустройство детского парка "Фили" на Большой Филевской улице продолжается. Зона отдыха площадью 5,5 гектара сможет принять первых посетителей к концу августа 2022 года. Как отметил Сергей Собянин, в парке установят аттракционы.