С начала купального сезона на водоемах региона погибли 25 человек. 5 из них – дети. Жаркая погода, судя по прогнозам, в ближайшую неделю не отступит, а значит у прудов, озёр и рек будет много

С начала купального сезона на водоемах региона погибли 25 человек. 5 из них – дети. Жаркая погода, судя по прогнозам, в ближайшую неделю не отступит, а значит у прудов, озёр и рек будет много отдыхающих. Одно из популярных мест у владимирцев – пляж на Семязино. Там сотрудники МЧС области решили провести мастер-класс по спасению на