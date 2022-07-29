Об этом сообщает СУ СК по региону.

В Александрове задержан 47-летний педофил. Об этом сообщает СУ СК по региону.С февраля по апрель прошлого года обвиняемый переписывался с 10-летней девочкой, которую принуждал скинуть интимные фотографии. Мужчина преступление признал, в содеянном признался.