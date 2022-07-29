Грузовой автомобиль и тепловоз столкнулись во Владимире на улице Большой Нижегородской 29 июля. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Авария

Грузовой автомобиль и тепловоз столкнулись во Владимире на улице Большой Нижегородской 29 июля. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Авария произошла около 14:20. Очевидцы утверждают, что водитель грузовика пытался проскочить, но не рассчитал расстояние. За медицинской помощью никто не обращался. Транспорт получил механические повреждения. Стоит отметить, что тепловоз в том