Жительницу Ковровского района приговорили к условному сроку за хищение чужого имущества в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского облсуда. С сентября 2020 года ..

Жительницу Ковровского района приговорили к условному сроку за хищение чужого имущества в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского облсуда.С сентября 2020 года женщина работала бухгалтером в одной из местных фирм. Через год она решила кинуть работодателя. Дама перевела себе 538 тысяч рублей. Бизнесмен заметил пропажу и написал заявление.Подсудимая полностью признала вину в совершении преступления. Фемида назначила ей год условно«При назначении наказания суд, в числе прочих обстоятельств, учел наличие у виновной малолетнего ребенка, полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба», - уточнили в пресс-службе суда.Приговор уже вступил в законную силу.