Работы на Большому Графском пруду проводились девять месяцев.

Работы на Большому Графском пруду проводились девять месяцев.В последние годы в Москве активно приводятся в порядок водоемы, ведь это важно для экологии столицы. В таких местах живут водоплавающие птицы и рыба, прогуливаются люди. Комплекс городского хозяйства часто обследует пруды, реки и озера и при необходимости их отправляют на реконструкцию. Водоемы очищают от ила, укрепляют их берега, создают зоны биоплато.Так, в Москве закончились работы на Большом Графском пруду, что располагается в парке "Радуга" в районе Вешняки. Приводить в порядок это место начали осенью прошлого года.Отремонтирована вся бетонная конструкция береговой полосы, протяженность которой составляет 1,5 километра – демонтировано старое береговое укрепление, зачищены бетонные конструкции и укреплены береговые полосы методом торкретирования (армирующую сетку заполнили цементной смесью под давлением)."Такой способ значительно повышает водонепроницаемость и морозостойкость конструкции", – говорится в сообщении комплекса городского хозяйства в "Телеграме".Кстати, все работы специалисты проводили, не осушая пруд. Они лишь частично понижали уровень воды. Это значит, что была сохранена существующая среда обитания растений и рыб.Сейчас в Москве проходит серия мероприятий по очистке природных водоемов микроорганизмами. Такая технология разработана в Японии и применяется более чем в 150 странах мира.Микроорганизмы доставляются в водоем в виде специальных шариков, которые помещаются в ладонь. В их составе – "ЭМ-культура", отруби и вода. Микроорганизмы поглощают вещества, которые непригодны для других форм жизни. "Колобки" восстанавливают баланс пруда и уменьшают слой донных отложений, а также пополняют питательными веществами местную экосистему.Ранее сообщалось, что в Кольском пруду высадилиоколо 5,6 тысячи различных водных растений: в частности, рогоз узколистный, камыш укореняющийся, тростник обыкновенный, кубышку желтую, сусак зонтичный и кувшинки. Благодаря этим растениям не размножаются водоросли, вызывающие цветение воды. Подробнее об этом "Дни.ру".