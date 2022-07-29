Спортивные объекты откроют на месте гаражей за границами особо охраняемой природной территории.

Спортивные объекты откроют на месте гаражей за границами особо охраняемой природной территории.Власти российской столицы проводят непрерывную работу по сохранению и восстановлению городских парков. На их территориях высаживают зелень, устанавливают различные архитектурные формы и строят новые объекты инфраструктуры, чтобы местные жители могли получить доступные и комфортные зоны отдыха.К примеру, в парке "Покровское-Стрешнево" построят спортивный кластер.Его откроют на месте гаражей за границами особо охраняемой природной территории. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.По его словам, с территории парка уже вывезли весь строительный и бытовой мусор. Кроме того, специалисты оградили защитными коробами зеленые насаждения, находящиеся в зоне строительных работ. Чиновник подчеркнул, что возведение скейт-парка уже началось. Для спортивной площадки уже подготовлено основание и сформированы фигуры. Специалисты уже выставили опалубку и приступают к подготовке каркаса из арматуры."Затем методом торкретирования (набрызга бетона под давлением) нанесем бетон на радиусные и криволинейные поверхности, которые отшлифуют вручную. В конце зальют полы и доведут их до гладкости с помощью специального оборудования", – уточнил заместитель главы ведомства.На этом же месте в скором времени начнется строительство остальных спортивных объектов. Площадь скейт-парка составит 1422 квадратных метра. Установленные фигуры будут идеально подходить для выполнения трюков в рамках дисциплины "скейтбординг-стрит".В центре скейт-парка будет установлена массивная секция в виде ступеней с перилами и гранями в окружении разгонных радиусных элементов. Площадка рассчитана на спортсменов с разным уровнем подготовки.В состав спортивного кластера также войдет памп-трек площадью 1462 квадратных метра. Велотрасса пройдет между растущими в парке деревьями – все они будут сохранены при строительстве. На путях будут чередоваться волны и повороты, для прохождения которых можно использовать как велосипед, так и самокат, ролики или скейтборд."Здесь обустроим площадки для паркура, воркаута, стритбола и пинг-понга с тремя столами", – добавил Сергей Мельников.В центре спортивного кластера построят амфитеатр. Кроме того, на территории парка оборудуют киоск, туалет и установят лавочки. Специалисты намерены также соорудить игровую площадку для детей с комплексами для лазанья, прыжков и балансировки.