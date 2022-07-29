Реконструируется надземный участок тепловой сети и сети горячего водоснабжения. Работы в микрорайоне Пиганово по улице Центральной в районе дома №4 и №11 будут выполнятся с 20:00 29 июля до

Реконструируется надземный участок тепловой сети и сети горячего водоснабжения. Работы в микрорайоне Пиганово по улице Центральной в районе дома №4 и №11 будут выполнятся с 20:00 29 июля до 20:00 вечера 30 июля. Будьте внимательны, приостановится движение всех видов транспорта. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!