Владимирские компании смогут проводить вебинары или видеоконференции в онлайн-режиме, подключать интерактивную доску Miro и работать в ней, не покидая сервиса. Платформа We.Study позволит ..

Владимирские компании смогут проводить вебинары или видеоконференции в онлайн-режиме, подключать интерактивную доску Miro и работать в ней, не покидая сервиса. Платформа We.Study позволит организовать смешанное обучение сотрудников, клиентов, партнеров и студентов. При помощи сервиса COMDI получится реализовывать крупные виртуальные мероприятия на собственной стриминговой платформе.Отечественная платформа для проведения онлайн-встреч сможет заменить западный ZOOM. Сервис является лидером среди российских решений на рынке ВКС и обладает всеми необходимыми функциями для бизнеса, работы и обучения. За последние 12 месяцев продуктами Webinar воспользовались более 22 миллионов пользователей, за всё время клиентами стали более 10 000 организаций.«Владимирский бизнес основательно включил в свою работу дистанционные форматы встреч, совещаний и учебы, которые значительно экономят время и командировочные. Западные сервисы видеосвязи уходят с рынка, но у нас есть Webinar, который успешно заменит функционал зарубежных аналогов. Сервис имеет возможность записи мероприятий, демонстраций видео и загрузки фонов. Чтобы присоединиться к конференции, не обязательно скачивать приложение - достаточно пройти по ссылке в браузере. Больше всего Webinar может быть востребован в образовательных учреждениях и государственных структурах», - рассказал директор МТС в г. Владимир Алексей Савушкин.