Компании малого и среднего бизнеса Владимирской области теперь могут проверять своих контрагентов и соискателей на специальном онлайн-сервисе — ID Scan. Решение позволяет юридическому лицу ..

Компании малого и среднего бизнеса Владимирской области теперь могут проверять своих контрагентов и соискателей на специальном онлайн-сервисе — ID Scan. Решение позволяет юридическому лицу или ИП проверять подлинность документов физических лиц, их кредитную историю, а также наличие обстоятельств, способных повлиять на принятие решений о трудоустройстве или о взаимодействии с контрагентом. По результатам проверки, которая занимает до 10 минут, сервис формирует риск-отчет.Решение рассчитано на предприятия малого и среднего бизнеса, у которых нет собственной службы безопасности, а также на крупный бизнес, которому система поможет предотвращать возможные неправомерные действия действующих сотрудников. С помощью сервиса можно ускорить найм персонала, а также минимизировать риски мошенничества со стороны контрагентов, сотрудников и соискателей.При работе с сервисом пользователю достаточно внести имеющуюся информацию о физическом лице: ФИО и данные паспорта. После этого система формирует единый отчет о кандидате. Информация для отчета собирается из более 15 источников открытых данных, в том числе из государственных информационных систем, включая бюро кредитных историй, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Федеральную службу судебных приставов, Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. В отчете также могут быть отражены сведения о банкротстве и исполнительном делопроизводстве, задолженности по налоговым начислениям, присутствии кандидата в списках террористов и экстремистов. Сервис также проверяет наличие данных о связях с юридическими лицами.«И судя по сообщениям в прессе, и в личных разговорах с владимирскими предпринимателями выясняется, что многие представители бизнеса так или иначе становились жертвами различных форм экономических правонарушений со стороны своих сотрудников, среди которых – манипуляции данными бухучета, а также «серые» схемы при закупках товаров и услуг. Сервис от МТС представляет собой виртуальную службу безопасности, которая поможет защитить бизнес от мошеннических схем и сохранить время тех сотрудников, которые до сих пор вручную собирают и систематизируют данные о работниках, претендентах на вакансии и контрагентах», — рассказал директор МТС в г. Владимир Алексей Савушкин.