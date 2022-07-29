Первый интерактивный всероссийский конкурс определит победителя по зрительским симпатиям.

В конце года в эфир выйдет телепередача, посвящённая учителям. Шоу создается по поручению Президента РФ каналом «Россия 1» и Минпросвещения при поддержке компании .Прием заявок от участников уже стартовал. Подать заявку на участие в отборе можно до 10 августа. Нашу область на нем сможет представить Анастасия Львова, директор школы №15 города Владимира. В этом году школа отметит юбилей – 60 лет.В активе Анастасии Александровны уже есть несколько статусных титулов: она победитель городского конкурса «Педагог года 2014», а также конкурса «Лучший учитель России» в рамках приоритетного проекта «Образование» в 2019 году, имеет звание «Педагог года Владимирской области 2016». Но ведь человек, трепетно и с любовью относящийся к своей профессии, никогда не стоит на месте! Тем более, что проект, который представит самых ярких современных педагогов, одной из целей ставит поднятие престижа важнейшей профессии будущего.Анастасия Львова уже подала заявку на конкурс, прошла тест по своему предмету и загрузила видео-визитку. Попадет ли она на телешоу, решится в ближайшее время по итогам отбора.«Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен. Новое шоу – отличный повод продемонстрировать это и увидеть, почему отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям. Нашим учителям есть, чем поделиться и что рассказать. Желаю удачи всем, кто будет участвовать в отборе», - обратился к участникам Министр просвещения Сергей Кравцов.Конкурс «Классная тема» - настоящая борьба за победу, в которой будет место и испытаниям, и демонстрации педагогического таланта, и непростым заданиям. Семеро лидеров открытого голосования выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия» и проведут самый увлекательный урок в своей карьере. Надеемся, что одной из них станет Анастасия Львова. А пока ждем премьеры и готовимся болеть за землячку!