Во Владимире на 42-летнего местного бизнесмена завели уголовное дело о мошенничестве с деньгами федерального бюджета. Его обвиняют в хищении 14 млн рублей. По данным следствия, в 2017 году

Во Владимире на 42-летнего местного бизнесмена завели уголовное дело о мошенничестве с деньгами федерального бюджета. Его обвиняют в хищении 14 млн рублей. По данным следствия, в 2017 году генеральный директор ООО заключил с фирмой договор на поставку пилотной партии комплексов лазерной сварки и предоставил его для заключения соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат