Дольщики встретились с врио вице-губернатора Германом Елянюшкиным и руководителем компании-застройщика Игорем Друговым. Собрание прошло за периметром стройки. В начале встречи участники

Дольщики встретились с врио вице-губернатора Германом Елянюшкиным и руководителем компании-застройщика Игорем Друговым. Собрание прошло за периметром стройки. В начале встречи участники долевого строительства не упустили возможности пройти на объект и посмотреть на проводимые работы. Анастасия Козлова впервые увидела свою новую трехкомнатную квартиру. Она вложила в строительство около трех миллионов. Анастасия Козлова, дольщица ЖК «Дуброва Парк-2»