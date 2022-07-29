С 2023 года во Владимире можно будет получить высшее медицинское образование. Об этом врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заявил 29 июля. В кратчайшие сроки во Владимире

С 2023 года во Владимире можно будет получить высшее медицинское образование. Об этом врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заявил 29 июля. В кратчайшие сроки во Владимире появится филиал Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). Правительство РФ поддержало региональные власти, а ВлГУ выделит корпус для филиала приволжского института. «В августе подпишем соглашение и утвердим дорожную карту