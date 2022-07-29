Об этом заявил врио губернатора региона Александр Авдеев.

Во Владимире создадут филиал Приволжского медицинского университета. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Авдеев.Получить высшее медобразование можно будет с 2023 года. Медицинский факультет создадут на базе ВлГУ. На первом этапе будет 100 бюджетных мест по специальности «Лечебное дело», позднее планируется обучать по узким направлениям.Для 33-го региона данное решение много значит, так как во Владимирской области сильно ощутима нехватка кадров. В медучреждениях открыты вакансии для 900 врачей и полторы тысячи специалистов среднего звена.