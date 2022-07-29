В Патриотическом сквере на Октябрьском проспекте почти закончено устройство нового детского городка. Об этом в мэрии рассказали 29 июля. «Смонтированы элементы игровых комплексов. Сейчас

В Патриотическом сквере на Октябрьском проспекте почти закончено устройство нового детского городка. Об этом в мэрии рассказали 29 июля. «Смонтированы элементы игровых комплексов. Сейчас рабочие завершают укладку травмобезопасного прорезиненного покрытия. Буквально через несколько дней в нашем городе появится еще одно место, где юные владимирцы смогут весело и с пользой для здоровья проводить время», – рассказал