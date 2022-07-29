С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152767 владимирцев.

Во Владимирской области на 29 июля выявлено 34 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 2 - в Петушинском, 1 - в Александровском, Киржачском и ЗАТО Радужный, 3 - в Юрьев-Польском, 6 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Суздальском, 4 - в Камешковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152767 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41557 заболевших во Владимире, 17807 - в Ковровском районе и 16838 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.