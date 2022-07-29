Во Владимирской области выявили 34 случая заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее было 29. В больницу с тяжелой формой заболевания обратились 2 человека, накануне госпитализировали 9.

Во Владимирской области выявили 34 случая заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее было 29. В больницу с тяжелой формой заболевания обратились 2 человека, накануне госпитализировали 9. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 152 767. В лидерах по заражениям Владимир и Гусь-Хрустальный с 6 заболевшими за сутки. На втором месте – Ковров