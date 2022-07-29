Смонтированы элементы игровых комплексов. Рабочие завершают укладку прорезиненного покрытия.

В Патриотическом установили детскую площадку. Смонтированы элементы игровых комплексов. Рабочие завершают укладку прорезиненного покрытия.На объекте размером 700 квадратных метров появились игровые, спортивные комплексы для детей разного возраста, канатные и сетчатые конструкции, качели, карусели.Ранее, на первом этапе благоустройства, общественное пространство на пересечении улиц Мира и Горького замостили асфальтом и плиткой. В парке появилось уличное освещение и военная техника. Аллею украсили более 160 новых деревьев: кедры, клёны и липы.