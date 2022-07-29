В ряде регионов закрытые в 2020 году турбазы высших учебных заведений до сих пор не работают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил комитету ГД по контролю проанализировать ситуацию.

В ряде регионов закрытые в 2020 году турбазы высших учебных заведений до сих пор не работают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил комитету ГД по контролю проанализировать ситуацию."Депутатам Государственной Думы поступают обращения рассмотреть вопрос, связанный с организацией летнего оздоровительного отдыха в высших учебных заведениях", – сказал спикер.Володин призвал сделать все необходимое для организации летнего отдыха студентов и преподавателей. Ситуацию с закрытыми вузовскими турбазами политик назвал недопустимой.Комитет по контролю проанализирует ситуацию в течение недели. После этого парламентарии обратятся в правительство для принятия решений и установления виновных в срыве летнего отдыха студентов и преподавателей, сообщил председатель ГД.