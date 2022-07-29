Думский Комитет по безопасности направит запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов Леруа Мерлен. Там продаются детские фотообои, где Крым изображен частью Украины.

Думский Комитет по безопасности направит запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов "Леруа Мерлен". Там продаются детские фотообои, где Крым изображен частью Украины.Также на карте не оказалось независимых Донецкой и Луганской республик, Южной Осетии и Абхазии. На факт продажи таких фотообоев спикеру Госдумы пожаловались жители Москвы.Володин поручил комитету Госдумы по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов и принятия оперативных мер."Это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться", – приводит слова спикера пресс-служба Госдумы.