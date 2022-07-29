Отремонтированное здание на Долгоруковской улице скоро введут в эксплуатацию.

Отремонтированное здание на Долгоруковской улице скоро введут в эксплуатацию.Все старинные постройки со временем нуждаются в реставрации. Большинство таких строений имеют культурную или историческую ценность, поэтому ремонтные работы проводятся бережно. Специалисты стараются максимально сохранить их привычный облик. В настоящий момент реставраторы работают более чем на 500 объектах.Недавно завершилась реконструкция городской усадьбы А. А. Петрово-Солового – М. А. Шиллер, что находится на Долгоруковской улице (25ст1). Исторический облик деревянного здания, построенного в 20-х годах XIX века, был сохранен, фундамент – укреплен, а перекрытия – заменены. Также восстановлены отделка фасадов и конструкция кровли.Во второй половине XIX века здесь появилась каменная ограда с кованной решеткой. Во время реставрации ее удалось сохранить. В самом здании заменили коммуникации, появилась система противопожарной безопасности. Прилегающую территорию не забыли привести в порядок. В скором времени здесь заработает кафе."Общая площадь здания после реконструкции составила около 420 квадратных метров", – сообщил руководитель комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзора) Игорь Войстратенко.Он также добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице уделяется пристальное внимание качеству строительства. По словам Войстратенко, во время реставрации состоялось свыше 10 визитов экспертов Мосгосстройнадзора, которые проверяли соответствия работ и качество материалов.К слову, недавно также завершилась реставрация фасадов главного дома усадьбы Александра Маркина в Вадковском переулке (7ст1). Как отметил Сергей Собянин, это строение является одним из самых удачных проектов известного архитектора Петра Харко. Здесь были восстановлены элементы внешнего декора. Специалисты вернули дому исторический цвет и отреставрировали карниз над центральным эркером.Этот дом был построен в начале XX века. Сейчас это строение – объект культурного наследия регионального значения, поэтому было особенно важно его отреставрировать. Подробнее о этом "Дни.ру".