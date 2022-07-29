34-летний житель Вязников выжил после покушения на убийство, во время которого обидчик нанес ему около трех ударов ножом в голову. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры 29

34-летний житель Вязников выжил после покушения на убийство, во время которого обидчик нанес ему около трех ударов ножом в голову. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры 29 июля. В октябре 2021 года пьяный мужчина решил выяснить отношения со знакомым, взял кухонный нож и пришел к нему домой. Выбив с ноги дверь, злоумышленник ворвался в