Создание самого протяженного в Европе суперпарка Яуза в пойме одноименной реки продолжается. Там появится экологическая площадь, зона для отдыха, а также место для занятия йогой, утверждают столичные власти.

Создание самого протяженного в Европе суперпарка "Яуза" в пойме одноименной реки продолжается. Там появится экологическая площадь, зона для отдыха, а также место для занятия йогой, утверждают столичные власти.Для всех трех участков уже сформировали металлический каркас. Следующий этап – укладка террасной доски.Экологическая площадь появится на Северодвинской улице – там, где раньше был заболоченный участок. Дизайн предусматривает установку перголы с качелями. От нее проложат дорожки, которые соединятся с тропами парка.Зона, где можно будет отдохнуть, появится в районе пересечения улиц Енисейская и Осташковская. На деревянном настиле оригинальной формы разместятся навесы, гамаки, скамейки и другие объекты.Территорию для йоги обустроят на Широкой улице (напротив дома № 30). Участок будет иметь форму многоугольника с несколькими гранями.Обустройство указанных территорий закончат в начале осени. А благоустройство всего парка "Яуза" должны завершить в 2023 году. Он будет проходить по территории Москвы и Московской области. Парк станет самым длинным в Европе – его протяженность составит около 20 километров.