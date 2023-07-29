Иван Семенов, студент Муромского филиала ВлГУ выиграл 1 миллион рублей во Всероссийском конкурсе...

Иван Семенов, студент Муромского филиала ВлГУ выиграл 1 миллион рублей во Всероссийском конкурсе «Студенческий стартап».Иван Семенов, студент второго курса магистратуры Муромского филиала ВлГУ, направления «Прикладная математика и информатика» и его научный руководитель Макаров Михаил Вячеславович победили во Всероссийского конкурса «Студенческий стартап», в номинации «Цифровые технологии».Об этом сообщается на официальном сайте Муромского Института.Инновационный проект Семенова Ивана посвящен разработке моделей искусственного интеллекта в робототехнике как перспективной области развития направления «Прикладная математика и информатика».Студент получит один миллион рублей на реализацию своего проекта.Фото: официальный сайт ВУЗа