Трактора и мини-погрузчики из Ковровского электромеханического завода будут поставлять в Африку. Но для начала их адаптируют под условия жаркого материка, сообщило правительство

Трактора и мини-погрузчики из Ковровского электромеханического завода будут поставлять в Африку. Но для начала их адаптируют под условия жаркого материка, сообщило правительство Владимирской области. Этот вопрос обсудили на II саммите «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. В рамках форума прошла выставка, на которой Ковровский завод представил свою продукцию. По словам депутата Госдумы от региона Алексея Говырина, она заинтересовала