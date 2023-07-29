Алла Пугачева с мужем-иноагентом появилась на фестивале Лаймы Вайкуле.

Алла Пугачева с мужем-иноагентом появилась на фестивале Лаймы Вайкуле.Laima Rendezvous Jūrmala стартовал пару дней назад. Под своим крылом артистка собрала кружок иноагентов. Раньше гостями программы были звезды шоу-бизнеса, такие как Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Крис Норман. Теперь же на сцене в Юрмале выступает Макс Барских, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Андрей Макаревич* и другие персоны, негативно высказывающиеся в адрес России.Появилась на Рижском взморье и Алла Пугачева. Артистка пришла в сопровождении Максима Галкина*. Кадры с певицей появились в Сети. На видео Примадонна вместе с Лаймой Вайкуле стоит, судя по всему, со стороны входа для персонала. Подружки что-то весело обсуждают, Максим Галкин* все это снимает на камеру.В Сети тут же начали обсуждать внешний вид Аллы Пугачевой, многих он удивил. На певице – короткие шортики поверх черных колгот, туфли на плоской подошве и дождевик. Рядом с Вайкуле она выглядит маленькой и сухонькой.Напомним, последний визит Аллы Пугачевой в Москву наделал много шума. Певица приехала, чтобы проститься со своим другом Валентином Юдашкиным. Звезда появилась на кладбище, держалась особняком и почти ни с кем не общалась.*внесены Минюстом РФ в список лиц, которые выполняют функции иностранного агента.