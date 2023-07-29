Это значение используется при определении размера социальных выплат на жилье

Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья во Владимире превысила 81 тысячу рублей. Документ размещен на сайте администрации города Владимира.Средняя стоимость жилья используется при определении размера социальных выплат на покупку или строительство жилья, строительства или приобретения жилья за счет областного бюджета и бюджета города и признания граждан малоимущими для предоставления им жилья из муниципального жилищного фонда.Напомним, осенью прошлого года средняя стоимость «квадрата» в 71,5 твсячу рублей.