В планировании путешествий важно сфокусироваться на функциональных вещах, отфильтровав все лишнее. Тревел-блогер Шарапов рассказал, как правильно расставить приоритеты перед ..

В планировании путешествий важно сфокусироваться на функциональных вещах, отфильтровав все лишнее. Тревел-блогер Шарапов рассказал, как правильно расставить приоритеты перед поездками.По мнению эксперта, в первую очередь помогут органайзеры для вещей и агрегаторы для покупки билетов. Кроме того, Шарапов рекомендует планировать свое путешествие заранее, предварительно отметив на карте все интересующие вас достопримечательности. По его словам, это позволит определить, в каком районе туристу будет удобнее забронировать отель, отмечает .