В Муромскую Оку выпустили 120 000 особей стерляди. Это делается для восстановления популяции, сообщил депутат Игорь Игошин. Стерлядь занесена в Красную книгу как исчезающий вид породы

В Муромскую Оку выпустили 120 000 особей стерляди. Это делается для восстановления популяции, сообщил депутат Игорь Игошин. Стерлядь занесена в Красную книгу как исчезающий вид породы осетровых. Специалисты рассказали, что в Оке рыбам будет наиболее хорошо расти и размножаться, так так здесь «хорошая кормовая база и температурный режим». Депутат Игорь Игошин – Однако, при смене