В Воскресенском храмеСуздаля освятит две новые иконы, переданные в дар церкви. 29 июля 2023 года,...

В Воскресенском храмеСуздаля освятит две новые иконы, переданные в дар церкви.29 июля 2023 года, в Воскресенском храме Музея деревянного зодчества в Суздале пройдёт традиционная утренняя служба. Она проводится каждую последнюю субботу месяца. Особенность предстоящего богослужения в том, что настоятель храма отец Алексей освятит две новые иконы, переданные в дар церкви. Об этом сообщается на официальной странице "вконтакте" Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Эти работы выполнили студенты второго курса Института Искусств РГУ им. А.Н. Косыгина. Они обучаются по профилю «Монументальная живопись» и в течение недели проходили выездную практику в музее.Интересно то, что под руководством доцента Фёдора Афанасьевича Сухинина ребята воссоздали несколько икон Воскресенской церкви, перенесённой из села Патакино Камешковского района в Музей деревянного зодчества. То есть в храм вернулись списки образов, когда-то там находившихся - иконы 19 века «Распятие. Богоматерь Нечаянная Радость. Богоматерь Неопалимая Купина. Чудо Георгия о змие» и более поздней работы «Святые преподобные чудотворцы Сергий Радонежский и Серафим Саровский»Фото: официальная страница "вконтакте" Владимиро-Суздальский музей-заповедник