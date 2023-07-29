Второй случай гибели ребенка на воде за летний сезон произошел в Юрьев-Польском. 9-летний мальчик утонул в пожарном пруду на пересечении улиц Артиллерийской и Заводской, пока его мама

Второй случай гибели ребенка на воде за летний сезон произошел в Юрьев-Польском. 9-летний мальчик утонул в пожарном пруду на пересечении улиц Артиллерийской и Заводской, пока его мама распивала алкоголь. Об этом сообщили в Следкоме Владимирской области. Трагедия произошла вечером 28 июля. 44-летняя пьяная женщина вместе со своими тремя детьми и подругой пришла к пруду, не