Во Владимире пересчитали рыночную стоимость одного «социального квадрата». Соответствующее...

Во Владимире пересчитали рыночную стоимость одного «социального квадрата».Соответствующее постановление (от 13 июля 2023 года) было опубликован на официальном сайте администрации города Владимира.В документе сказано, что следует утвердить, цитируем: «… стоимость (норматив стоимости) 1 квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании город Владимир на III квартал 2023 года в размере 81 186 (Восемьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть ) рублей».Это интересно!Для чего определяют (рассчитывают) стоимость одного «социального квадрата»? Эти цифры в дальнейшем используют при определении размера социальных пособий для отдельных категорий граждан (во Владимире, например), которые нуждаются в улучшении жилищных условий.Таким образом, размер субсидий для молодых, многодетных семей, а также бюджетников и федеральных очередников во Владимире теперь заметно «подрастёт» - на 10 процентов.Где будет использоваться новая рыночная стоимость 1 "социального квадратного метра"?- при расчете размера предоставляемых органами местного самоуправления социальных выплат на приобретение жилого помещения (или создание объекта индивидуального жилищного строительства) молодым семьям - участникам целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (гос. программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).- при расчёте социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома многодетным семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области».- при расчёте жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета; муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов; жилищных субсидий муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города.- строительства или приобретения жилья за счет средств областного бюджета и бюджета города Владимира.- признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.Фото: pxfuel.com