Музыкально-гастрономический этнофестиваль под названием «Вокруг света» пройдет во Владимире в воскресенье, 30 июля. Праздник отметят в Центральном парке, с 12:00 до 17:00, сообщили организаторы

Музыкально-гастрономический этнофестиваль под названием «Вокруг света» пройдет во Владимире в воскресенье, 30 июля. Праздник отметят в Центральном парке, с 12:00 до 17:00, сообщили организаторы мероприятия в сообществе во «ВКонтакте». У местных жителей и гостей появится возможность попробовать блюда национальных кухонь мира. Также в программе этно-рок концерт, шоу барабанов, ремесленная ярмарка, мастер-классы, фестиваль красок, тематические фотозоны