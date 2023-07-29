Жителей Владимира и области приглашают на фестиваль Праздник русских традиций в Гавриловом...

Жителей Владимира и области приглашают на фестиваль "Праздник русских традиций" в Гавриловом Посаде.В субботу, 29 июля, на луге Лубенец в Гавриловом Посаде пройдет фестиваль «Праздник русских традиций». Об этом этом сообщается на официальной странице "вконтакте" Департамента культуры Ивановской области.Одним из главных событий «Праздника русских традиций» станет выставка тяжеловозов — породы лошадей, которая была выведена в Гавриловом Посаде в середине 20 века.Программа фестиваля:11:00 – 17:00 Ярмарка фермерских продуктов и изделий ремесленников.12:00 – 13:00 Владимирские тяжеловозы продемонстрируют выводку, рысь в русской упряжке и перетягивание каната.13:00 – 20:00 Выступление народных фольклорных ансамблей и солистов из Иванова, Гаврилова Посада, Фурманова и Кинешмы.16:00 – 17:00 Детская фольклорно-игровая программа.17:00 - Интерактивный спектакль «Муми-тролли. Дело в шляпе».18:15 – 19:00 Белое шоу «Иго-го» от кабаре Арнольда (Москва).20:00 – 21:00 Выступление Тины Кузнецовой и фолк-проекта Zventa Sventana (Москва).21:00 – 22:00 Танцевальный сет.22:00 - Салют.В течение дня:- мастер-классы по рисунку на спиле, резьбе по дереву, набивке на ткани, плетению венков- интерактивная программа «Урок в коннозаводской школе»- футбол на сене, лапта, городки и старинная русская игра «Чижик»- экскурсии по городу, в Гаврилово-Посадский краеведческий музей и музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод»Также будет работать ярмарка фермерских продуктов и изделий ремесленников Ивановской области, зона отдыха и питания.Фото: официальная страница "вконтакте" Департамент культуры Ивановской области