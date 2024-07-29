Анна Красникова, научный сотрудник Государственного Исторического музея рассказала, какие украшения...
Анна Красникова, научный сотрудник Государственного Исторического музея рассказала, какие украшения носили жительницы суздальского Ополья ровно 10 веков назад
А вот какие украшения носили жительницы суздальского Ополья ровно 10 веков назад? Исследования могильника в Гнезилове продолжает экспедиция Института археологии Российской Академии наук.
О комплексе украшений, которые были найдены в одном из женских захоронений в прошлом сезоне, "Вестям" рассказала Анна Красникова, научный сотрудник Государственного Исторического музея.