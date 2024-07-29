Анна Красникова, научный сотрудник Государственного Исторического музея рассказала, какие украшения...

Анна Красникова, научный сотрудник Государственного Исторического музея рассказала, какие украшения носили жительницы суздальского Ополья ровно 10 веков назадА вот какие украшения носили жительницы суздальского Ополья ровно 10 веков назад? Исследования могильника в Гнезилове продолжает экспедиция Института археологии Российской Академии наук.О комплексе украшений, которые были найдены в одном из женских захоронений в прошлом сезоне, "Вестям" рассказала Анна Красникова, научный сотрудник Государственного Исторического музея.