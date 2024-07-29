Блогерша и бизнесвумен Мария Погребняк заявила об отсутствии норм приличия на Западе.

Блогерша и бизнесвумен Мария Погребняк заявила об отсутствии норм приличия на Западе.Отдельные моменты открытия Олимпийских игр в Париже шокировали весь мир. Появление представителей ЛГБТ* в программе, а также их участие в пародии на Тайную вечерю Иисуса Христа многие сочли плевком в христиан. Эта стало самой горячей темой в конце июля, поэтому ее обходят стороной лишь ленивые. В числе знаменитостей, которые осудили организаторов открытия Олимпиады за глумление над традиционными ценностями оказалась Мария Погребняк.Увидев кадры с церемонии, которую транслировали многие страны, блогерша сорвалась на мат. "Я в *** (ценз. — шоке), — написала Мария в популярной социальной сети. — Не сразу поняла, что это открытие Олимпиады. У меня была мысль, что все это заснято на каком-то бале у Сатаны".Погребняк недоумевает, почему Международный олимпийский комитет допустил то, что явно оскорбляет чувства верующих. Она увидела в этом наплевательское отношение к правилам приличия и пренебрежение культурными традициями. Столь грязные выходки на глазах у всего мира подрывают основы уважение и толерантности, считает блогерша.Напомним, не так давно Мария Погребняк сообщила о четвертой беременности, которую она скрывала от общественности полгода. Экс-супруга знаменитого футболистка призналась, что мечтает о рождении дочери.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.