В последнее время комик и телеведущий Михаил Галустян удивляет поклонников как своим поведением, так и внешним видом.

В последнее время комик и телеведущий Михаил Галустян удивляет поклонников как своим поведением, так и внешним видом.Сложно не заметить преображение Михаила Галустяна. Благодаря активным тренировкам он избавился от лишних килограммов. Своими успехами комик делится с поклонниками, которые следят за его публикациями в популярной соцсети. Например, недавно он похвастался, что спустя несколько недель научился стоять в планке три минуты.Правда, это упражнение дается Галустяну с трудом. В новой публикации он рассказал, что страдает от боли после трехминутной планки. Но, несмотря на крайне неприятные ощущения, артист воспринимает это как личную победу. "Друзья, всем спорт", — написал Михаил.Кстати, поклонники обратили внимание не только на улучшенную физическую форму шоумена, но и на его поведение. Не так давно Михаил Галустян опубликовал видео, на котором он запечатлен меланхоличным. "Много разных мыслей", — подписал кадры артист. Казалось бы, в этом сложно найти нечто необычное, но многие поклонники признались, что впервые увидели комика грустным. Мол, будто подменили.Михаил Галустян действительно в последнее время очень изменился. Судя по публикациям в интернете, в нем полно энергии и сил. При этом он не стесняется показывать себя с другой стороны — той, которая ранее была скрыта от публики ввиду профессии.