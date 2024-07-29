В минувшие выходные во Владимире на дороге загорелся мотоцикл. За рулем «Десерт Равен» был 51-летний водитель. Мужчина пострадал. ДТП случилось 27 июля в 13:10 на Ерофеевском спуске, возле дома

В минувшие выходные во Владимире на дороге загорелся мотоцикл. За рулем «Десерт Равен» был 51-летний водитель. Мужчина пострадал. ДТП случилось 27 июля в 13:10 на Ерофеевском спуске, возле дома №2А на Манежном тупике. Как сообщили в ГАИ, мотоциклист двигался в сторону Судогодского шоссе и допустил опрокидывание транспортного средства. От удара «Десерт Равен» загорелся. В результате