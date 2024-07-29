Муроммашзавод стал площадкой расширенного совещания с представителями органов власти, крупных...

"Муроммашзавод" стал площадкой расширенного совещания с представителями органов власти, крупных промышленных предприятий и ВУЗов страныНа базе производственного объединения "Муроммашзавод" прошло отраслевое совещание, на котором обсудили меры государственной поддержки развития промышленных предприятий, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса, и создание нового машиностроительного кластера в округе Муром.Этот портальный электрический мост - одна из последних разработок производственного объединения "Муроммашзавод". Он предназначен для приведения в движение грузового электротранспорта путём преобразования электрической энергии в механическую.Сегодня муромское предприятие - одно крупнейших в стране, его уникальная линейка продуктов предназначена как для гражданского рынка, так и для предприятий ОПК.Владимир Лемешко, директор завода по производству электропортальных мостов:- Электроусилитель руля для грузового транспорта, в частности для Камаза. Достаточно тоже серьезное изделие, которое мы на сегодняшний момент планируем дальше развивать и выпускать для других классов.Благодаря поддержке государства и собственным инвестициям в этом году здесь появилась еще одна производственная площадка. Мощность нового завода - более 50 единиц оборудования и 150 специалистов.И это только один из заводов, входящих в группу компаний Муроммашзавод, введенных в эксплуатацию в этом году. Ключевой задачей Правительства Владимирской области остается поддержка и развитие промышленных предприятий региона, а также создание нового образовательно-производственного кластера в сфере машиностроения.Сергей Баранов, генеральный директор АО "ПО "Муроммашзавод":- Мы создаем этот кластер, где прежде всего будут разворачиваться компетенции, как компетенции в наличии станков, оборудования так и прежде всего, что немаловажно, это в знаниях.В его состав войдут группа компаний Муроммашзавод, ведущие заводы по производству радиоизмерительных приборов, и другие лидеры отрасли. Это не только укрепит экономику региона, но и "щит" всей страны, говорит первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Регион на всех этапах активно участвует с точки зрения подачи заявки, работы с Минпромторгом России, со всеми заинтересованными федеральными ведомствами, поэтому здесь консолидированная работа, которая приводит к тем результатам, которые мы сегодня можем лицезреть.Муромский машиностроительный завод стал площадкой расширенного совещания с представителями органов власти, крупных промышленных предприятий и ВУЗов страны. В условиях современных вызовов, отмечают участники встречи, победы достигает тот, кто быстрее осваивает новейшие технические средства.Задачу обеспечить технологический суверенитет государства поставил Президент России Владимир Путин. Движущей силой в достижении этой задачи во Владимирской области станут ведущие предприятия и научные институты – участники машиностроительного кластера.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"