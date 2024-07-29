В понедельник, 29 июля, во Владимире на участке от дома №8 по улице Княгининской до дома №11 по Никитской ограничено движение всех видов транспорта.

В понедельник, 29 июля, во Владимире на участке от дома №8 по улице Княгининской до дома №11 по Никитской ограничено движение всех видов транспорта. Об этом рассказала горадминистрации.Запрет на проезд будет действовать до 16.30. Машины направляют в объезд по Лыбедской магистрали и Октябрьскому проспекту.«Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям – о своевременном выборе путей объезда», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.