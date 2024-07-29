Во Владимире на Рпенском проезде установили комплекс фотовидеофиксации.

Во Владимире на Рпенском проезде установили комплекс фотовидеофиксации. Об этом 29 июля рассказала регионального правительства, ссылаясь на информацию областного Минтранса.Отмечается, что аппаратуру на пешеходном переходе смонтировали по просьбе самих горожан. Оборудование планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего месяца.«Места установки комплексов фотовидеофиксации определяются на основании анализа аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков, образовавшихся на дорогах региона за определенный период времени», - говорится в сообщении пресс-службы.