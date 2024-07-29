Один из первых журналистов ГТРК ВладимирЛеонид Скакунов рассказал об истории одной песни...

Один из первых журналистов ГТРК "Владимир"Леонид Скакунов рассказал об истории одной песни знаменитого поэта Алексея ФатьяноваВ Вязниках в эти выходные прошёл Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни. Подробно о нем мы расскажем в следующем выпуске, а сейчас - репортаж об истории одной песни знаменитого поэта. Её 35 лет назад записал один из первых журналистов ещё областного владимирского ТВ Леонид Скакунов. Мы её сохранили. Слово Татьяне Воронцовой.Клязьма-речка, - подскажи словечко... Эта строчка сначала родилась у Фатьянова как шутка. А потом стала своеобразным поэтическим заклинанием. Он повторял ее, когда слова не складывались в стихи.На многие километры петляет Клязьма в районе Вязников, и каждый находит на ее берегах места, которые ближе всего сердцу. У Фатьянова таким дорогим уголком был дом бАкенщика дяди Лёни. Вот оно это теперь уже затерянное местечко, не жилое. В 90-е его отыскал журналист областного владимирского телевидения Леонид Скакунов.В 50-е на бакене у дяди Лёни собирались члены так называемого "Малого Парнаса". В общей компании с Алексеем Фатьяновым - писатели и поэты с мировыми именами - Александр Твардовский, Эммануил Казакевич, Сергей Никитин, Иван Ганабин и Иван Симонов. Рыбачили, вели беседы под ушицу.Рассказывает Леонид Скакунов:- Здесь, в один из дней решили установить соревнование и зарок был - пока кто-нибудь не сочинит. И родилось у Фатьянова - Клязьма речка, не боли сердечко, подскажи словечко.В архиве ГТРК "Владимир" сохранились кадры вечерних посиделок у Клязьмы с Борисом Симоновым. Съемка 1990 года. Поэт вспоминает, как в 1954 году Фатьянов приехал в Вязники на все лето с семьей. В те годы он работал над песнями к кинофильму " Солдат Иван Бровкин" - о деревенском пареньке-неудачнике. Эксклюзивные кадры.Борис Симонов, поэт:- Фатьянову очень нравился этот герой, что-то родственное было. И он захотел такую песню, написать. Герой гармонист хороши. И Фа Особенную, чтобы за душу брала как говорится. А вот такая песня не получалась.Съемочные сроки поджимали, 5 песен были написаны Фатьяновым быстро, а вот главная никак не шла. Поэт мучился, не спал ночами. Это недовольство и почувствовал Борис Симонов- в то время он работал в редакции вязниковской газеты. И чтобы отвлечь друга, пригласил на рыбалку.Борис Симонов, поэт:- Закинули удочки сидим- поплавки как упали на воду - не качнутся. Смотрели- смотрели. Он и говорит: все равно ничего не клюнет. Попроси отца, пусть перевезет нас- мы хоть цветов нарвем.И вот пока рвали букеты для своих жён , увидели идущих по дорожке в город девушек- продолжает рассказ Борис Симонов.Борис Симонов, поэт:- Одна из девчат немного приотстала, белокурая в белой блузке и тоже придерживает блузку, чтобы не замочиться и срывает касатики, у нее венок из ромашек. Алексей мне говорит, давай сюда свои цветы...Он так объединил в один букет и галантно преподносит ей и говорит- Красавица это тебе. И снова вопрос ей задает - скажи красавица, как тебя зовут - она растерялась, побежала, обернулась и крикнула Ромашка. Алексей так - вот ведь имя не сказала, а что Ромашка, Ромашкой то ее можно назвать.Вот так в тот вечер родился один из фатьяновских шедевров "Ромашка моя". Как сказал сам Фатьянов - "выудил песню".Татьяна Воронцова "Вести- Владимир"