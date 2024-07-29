Памятник Михаилу Сперанскому может появиться во Владимире до конца 2024 года Его установят возле...

Памятник Михаилу Сперанскому может появиться во Владимире до конца 2024 годаЕго установят возле здания владимирского областного суда. Возведение памятника нашему земляку- великому российскому законотворцу обсудили на заседании комиссии по установке объектов монументального искусства.Михаил Михайлович Сперанский - уроженец села Черкутино Владимирской губернии. Он родился в 1772-ом в семье священника. Государственный и общественный деятель, реформатор, законотворец, правовед. Составитель Свода законов Российской империи. Появление монумента Сперанскому поддержали региональное отделение Ассоциации юристов России и Общественная Палата региона.С предложением установить памятник в Минюст обратился губернатор Александр Авдеев. Скульптура станет подарком от Фонда развития и поддержки органов и организаций системы юстиции. Окончательный проект согласован министром юстиции Константином Чуйченко и губернатором Александром Авдеевым. Высота монумента- 7 метров. Автор проекта- скульптор Алексей Степаненко.Дату установки памятника планируют приурочить к Сперанским чтениям, которые ежегодно проходят во Владимире в конце октября - начале ноября.