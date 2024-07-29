События недели: почему в одном из домов на улице Лакина работы на кровле обернулись...

"События недели": почему в одном из домов на улице Лакина работы на кровле обернулись проблемами?- "Изумрудное зло": златка "точит" "зеленые лёгкие" Владимира. И "пускает под топор" целые улицы. Как остановить?- "В России- Время Героев": ветераны СВО станут кадровой элитой страны. Об учёбе и возвращении к мирной жизни.- "Кап-капремонт или осадки с потолка": почему в одном из домов на улице Лакина работы на кровле обернулись проблемами?- "Не жить возле погоста": в деревне НЕжитино вместе с властями люди ищут место для... кладбища.- "Муромский технополис": вклад в укрепление обороноспособности всей страны. Уникальные разработки и новый кластер.- "Когда поют "Душа и гусли"": Тысячелетний Суздаль звучит уникальными голосами и переборами.