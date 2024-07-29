Певица Полина Гагарина поделилась радостными новостями.

Певица Полина Гагарина поделилась радостными новостями.Полина Гагарина воспитывает двоих детей от разных мужей – семилетнюю Мию и 16-летнего Андрея. Старший ребенок уже окончил школу. В этом году он получил аттестат об полном общем образовании и сдал вступительные экзамены в высшее учебное заведение.В недавней публикации в популярной социальной сети Полина Гагарина, отвечая на вопрос подписчика о дальнейшем обучении сына, сообщила о его поступлении в институт "своей мечты", причем на бесплатное отделение. Артистка призналась, что чрезвычайно горда за своего наследника."У нас большая радость", – написала исполнительница хита "Спектакль окончен" в личном блоге.Напомним, отцом юноши является первый муж Полины Гагариной, актер Петр Кислов. Вероятно, Андрей пошел по стопам родителей и станет артистом. Известно, что он увлечен музыкой, создает аранжировки.В настоящий момент Полина Гагарина, которая не так давно дала грандиозный концерт в "Лужниках", проводит время с семьей, поэтому она стала крайне редко что-либо публиковать в интернете. "Мне важно убрать телефон и отключиться от всех социальных сетей", – объяснила артистка свое исчезновение.