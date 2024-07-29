В детском лагере во Владимирской области обнаружены просроченные лекарства Сотрудники вязниковской...

В детском лагере во Владимирской области обнаружены просроченные лекарстваСотрудники вязниковской межрайонной прокуратуры проверили, как в детском лагере «Сосновый бор» соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и правила пожарной безопасности.Выяснилось, что в медицинском пункте лагеря хранятся просроченные лекарства, а среди них — продукты питания, которые держали в холодильнике. Кроме того, не вёлся журнал контроля температурного режима холодильного оборудования, а журнал учёта работы кварцевой лампы оставался незаполненным почти месяц.Напомним, что для контроля качества и безопасности приготовленных продуктов необходимо отбирать суточные пробы от каждой партии, которые должны храниться не менее 48 часов. В лагере они были уничтожены до истечения срока хранения.«По результатам проверки прокурором директору МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества» внесено представление об устранении выявленных нарушений, одновременно с этим решается вопрос о привлечении начальника лагеря к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Во время проверки в пищеблоке одного из школьных летних лагерей дневного пребывания были обнаружены насекомые на стенах. Кроме того, на раковине был дефект эмалированного покрытия, а в туалетах — нарушения целостности плитки и покрытия пола, что свидетельствует о некачественной уборке. Директору школы внесено представление.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области