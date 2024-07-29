Черные лесорубы незаконно срубили в Кипревском лесничестве (Киржачский район) сосен и елей на 1,9 миллиона рублей. Теперь вместо деревьев стоят пеньки. Как уточнили «Шестому каналу» в

Черные лесорубы незаконно срубили в Кипревском лесничестве (Киржачский район) сосен и елей на 1,9 миллиона рублей. Теперь вместо деревьев стоят пеньки. Как уточнили «Шестому каналу» в пресс-службе прокуратуры, дровосеки-нелегалы похитили 18 сосен и 2 ели. Теперь вместо деревьев стоят пеньки. Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке в особо крупном размере. Пока неизвестно, кто похитил деревья