В Кольчугине спасли молодого человека, решившего утопиться в реке вместе с автомобилем По словам...

В Кольчугине спасли молодого человека, решившего утопиться в реке вместе с автомобилемПо словам очевидцев, он решил утопиться в реке вместе с автомобилем.- Валера, иди сюда!Машина действительно полностью ушла под воду. А вот незадачливого утопленника хотели спасти отдыхающие. Но из воды тот выходить не стал и отплыл подальше. Как пишут в пабликах, возможной причиной поступка стали большие долги.Отдыхающие пытались оказать парню психологическую помощь на месте, отметив, все проблемы можно решить.В итоге молодой человек всё же выбрался на берег.А вытаскивать автомобиль пришлось сотрудникам МЧС.