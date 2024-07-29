В Кольчугине спасли молодого человека, решившего утопиться в реке вместе с автомобилем
По словам...
В Кольчугине спасли молодого человека, решившего утопиться в реке вместе с автомобилем
По словам очевидцев, он решил утопиться в реке вместе с автомобилем.
- Валера, иди сюда!
Машина действительно полностью ушла под воду. А вот незадачливого утопленника хотели спасти отдыхающие. Но из воды тот выходить не стал и отплыл подальше. Как пишут в пабликах, возможной причиной поступка стали большие долги.
Отдыхающие пытались оказать парню психологическую помощь на месте, отметив, все проблемы можно решить.
В итоге молодой человек всё же выбрался на берег.
А вытаскивать автомобиль пришлось сотрудникам МЧС.